Conférence

Avec le premier confinement, les allées désertées par l’homme ont reçu la visite de la faune locale et la nature s’est épanouie. Les équipes du domaine de Versailles ont dû repenser leur activité. C’est alors posée la question : la nature est-elle autorisée à reprendre ses droits à Versailles ? La logique paysagère et historique d’un tel Domaine peut-elle accorder plus de place à la nature et si oui, comment ? Sylvain Parrot, responsable du Grand Parc, vous invite à découvrir concrètement le nouveau regard porté sur le patrimoine végétal du Parc, et comment nature et jardiniers peuvent interagir harmonieusement.