Documentaire

Au sud-ouest de la France, le long de l’Atlantique, s’étend un océan vert : la forêt des Landes. Mais il y a seulement deux siècles, cette immense pinède d’un million d’hectares n’existait pas. Elle a été entièrement créée par l’homme.

Jacques Hazera est propriétaire de 200 hectares de la forêt des Landes. Contrairement aux autres parcelles uniquement constituées de pins, la sienne accueille plusieurs types d’arbres différents.

Un écosystème inspiré du génie de la nature qui représente la meilleure protection contre les menaces qui pèsent sur la forêt aujourd’hui.

Extrait du film : « A la reconquête des forêts – Réinventer la forêt des Landes »

Réalisation : Guy Beauché

