Documentaire

À Lectoure, dans la vallée du Gers, poussent les plus belles feuilles de pastel. Cette fleur, autrefois utilisée par les teinturiers de la région de Toulouse, avait disparu pendant 250 ans jusqu’à ce que Séverine et Cécile la redécouvre.

Designers textiles à l’origine, les deux femmes cultivent, depuis 2016, les fleurs de pastel dans leur champ. Avec les feuilles récoltées, elles obtiennent ensuite un liquide bleuté qu’elles utilisent pour teindre les pièces qu’elles fabriquent. La méthode est artisanale et sans produit chimique.

La transition des feuilles vertes à une teinte bleue plus ou moins subtile ou intense sur le tissu est fascinante.

Extrait du film : “Voyage à travers les couleurs – La France en bleu”

Réalisation : Carole Greco

