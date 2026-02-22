Documentaire

Laurent Barthe, jeune naturaliste passionné, s’est donné pour mission de protéger la faune et la flore de sa région. Il nous fait découvrir l’Adour, ce fleuve capricieux qui traverse le Gers et abrite un sanctuaire pour les cistudes, de petites tortues d’eau menacées par la pollution. Plus au sud, dans un site préservé, il veille sur l’une des dernières colonies françaises d’écrevisses à pattes blanches.

Le Gers, situé en plein cœur de la Gascogne, est réputé pour sa richesse naturelle exceptionnelle. Côté faune, on y trouve une belle diversité : des chevreuils, des sangliers, de nombreux oiseaux comme les milans royaux ou les chouettes effraies. C’est aussi un territoire prisé pour les amateurs d’ornithologie, avec des espèces migratrices qui passent par là, comme les grues cendrées.

Pour la flore, le Gers est un véritable écrin de verdure. On peut y admirer des forêts de chênes, des haies bocagères, des prairies fleuries, et même des zones humides riches en biodiversité. La région est également connue pour ses champs de tournesols à perte de vue et ses vignobles qui participent aux paysages pittoresques.