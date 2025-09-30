De nombreuses espèces viennent profiter de cet arbre tropical, du singe au léopard en passant par les impalas ou les abeilles.
L’Amazonie est souvent présentée comme le “poumon vert de la planète”, un lieu fascinant où se mêlent biodiversité, mystères...
Les scientifiques s’accordent désormais sur le fait que les végétaux produisent des ondes acoustiques, parfois des mélodies et elles...
La photosynthèse est un processus biologique qui permet aux plantes, aux algues et à certaines bactéries (comme les cyanobactéries)...
Dans nos villes et nos espaces urbains, une transformation silencieuse mais omniprésente se produit : la nature investit l’espace...
Des bancs de vase de plusieurs dizaines de kilomètres circulent en permanence le long des côtes guyanaises. Mieux :...
Frédéric Pautz, Directeur des Jardins botaniques du Grand Nancy et de l’Université de Lorraine, retrace l’évolution et l’adaptation des...
Célébrée comme « la reine des fleurs et la fleur des reines », la rose est l’une des matières...
À certains endroits, il n’y aurait pas eu une goutte de pluie depuis 500 ans. Situé en Amérique du...
Au Nord des Rocheuses, dans l’ouest canadien, le parc national de Banff est le seul du pays à avoir...
Ni animal, ni plante, ni champignon, le blob est un organisme vivant dont l’étude passionne les chercheurs. Une formidable...
Les Pygmées, le peuple de la forêt, vivent depuis des millénaires dans la forêt tropicale du Congo. Pour eux,...
A 2500 mètres d’altitude, le panorama est extraordinaire sur la chaîne du Mont-Blanc. Le désert de Platé est le...
WATERLIFE est le premier documentaire entièrement filmé en Haute Définition, en mettant en scène les différents écosystèmes aquatiques de...
L’eau, un élément essentiel pour toutes vies, et qui joue un rôle particulier pour les animaux en Afrique Australe....
La diversité de la Malaisie est sans égal, en particulier sur la troisième île en importance au monde, Bornéo,...
Trois facteurs sont à l’origine de tous les phénomènes climatiques : eau, vent et température. En plein désert, la...
Sur 5 000 km de côte se succèdent des plages vierges de sable blanc et des lagunes aux eaux...
Il existe une discipline fabuleuse dans laquelle des chercheuses et des chercheurs s’interrogent sur les nombreux usages que les...
Un lieu méconnu du Bassin d’Arcachon : la Leyre. Ce fleuve côtier prend sa source dans les Landes pour...
La symbiose est un concept fascinant et fondamental en biologie qui décrit une interaction étroite et souvent durable entre...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site