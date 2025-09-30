Ressources Dans la même catégorie

Article 4 infos insolites sur l’Amazonie L’Amazonie est souvent présentée comme le “poumon vert de la planète”, un lieu fascinant où se mêlent biodiversité, mystères...

Documentaire La mélodie du vivant Les scientifiques s’accordent désormais sur le fait que les végétaux produisent des ondes acoustiques, parfois des mélodies et elles...

Documentaire Qu’est-ce que la photosynthèse ? La photosynthèse est un processus biologique qui permet aux plantes, aux algues et à certaines bactéries (comme les cyanobactéries)...

Podcast La nature dans notre culture commune Dans nos villes et nos espaces urbains, une transformation silencieuse mais omniprésente se produit : la nature investit l’espace...

Documentaire Guyane, un littoral en mutation Des bancs de vase de plusieurs dizaines de kilomètres circulent en permanence le long des côtes guyanaises. Mieux :...

Conférence L’évolution des plantes à fleurs Frédéric Pautz, Directeur des Jardins botaniques du Grand Nancy et de l’Université de Lorraine, retrace l’évolution et l’adaptation des...

Documentaire Grasse : la capitale de la parfumerie française Célébrée comme « la reine des fleurs et la fleur des reines », la rose est l’une des matières...

Documentaire Atacama: sur les traces du désert le plus sec au monde À certains endroits, il n’y aurait pas eu une goutte de pluie depuis 500 ans. Situé en Amérique du...

Documentaire Parc national de Banff Au Nord des Rocheuses, dans l’ouest canadien, le parc national de Banff est le seul du pays à avoir...

Documentaire Le blob, un génie sans cerveau Ni animal, ni plante, ni champignon, le blob est un organisme vivant dont l’étude passionne les chercheurs. Une formidable...

Documentaire Avec les Pygmées pour sauver la forêt tropicale du Congo Les Pygmées, le peuple de la forêt, vivent depuis des millénaires dans la forêt tropicale du Congo. Pour eux,...

Documentaire Le fascinant désert de Platé A 2500 mètres d’altitude, le panorama est extraordinaire sur la chaîne du Mont-Blanc. Le désert de Platé est le...

Documentaire Waterlife: La puissance du sel WATERLIFE est le premier documentaire entièrement filmé en Haute Définition, en mettant en scène les différents écosystèmes aquatiques de...

Documentaire Afrique Australe, la vie sauvage au fil de l’eau L’eau, un élément essentiel pour toutes vies, et qui joue un rôle particulier pour les animaux en Afrique Australe....

Documentaire Indochine sauvage E01 La diversité de la Malaisie est sans égal, en particulier sur la troisième île en importance au monde, Bornéo,...

Documentaire Climat, la puissance des éléments (1/2) Trois facteurs sont à l’origine de tous les phénomènes climatiques : eau, vent et température. En plein désert, la...

Documentaire Basse Californie ou la vie marine comme vous ne l’avez jamais vue Sur 5 000 km de côte se succèdent des plages vierges de sable blanc et des lagunes aux eaux...

Podcast L’encyclopédie des plantes alimentaires Il existe une discipline fabuleuse dans laquelle des chercheuses et des chercheurs s’interrogent sur les nombreux usages que les...

Documentaire Au fil de la Leyre… Un lieu méconnu du Bassin d’Arcachon : la Leyre. Ce fleuve côtier prend sa source dans les Landes pour...