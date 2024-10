Documentaire

Découverte de la faune et de la flore uniques de La Réunion, menacée depuis le peuplement humain de l’île, au XVIIe siècle, par les espèces invasives.

Apparue dans l’océan Indien il y a trois millions d’années, l’île de La Réunion a été colonisée par l’homme il y a seulement quatre cents ans. Un écosystème stérile qui a vu la vie se développer en autarcie, avant que l’introduction d’espèces invasives ne vienne perturber son fragile équilibre. Les îles tropicales, en particulier les îles isolées d’origine volcanique, ont en effet le plus fort taux d’extinction des espèces au monde : parmi les 126 espèces d’oiseaux disparus au cours des trois cents dernières années, 90 % étaient insulaires. Plus sensibles à la compétition, ces espèces sont quarante fois plus vulnérables aux extinctions que les espèces continentales. L’île abrite aujourd’hui des oiseaux parmi les plus rares au monde : aux côtés de l’emblématique phaéton à bec jaune, le busard de Maillard, seul rapace endémique, est aujourd’hui menacé d’extinction, tout comme l’échenilleur de La Réunion, dont il ne reste que cinquante couples nicheurs… Retraçant l’histoire des niches écologiques formées au fil de millions d’années d’évolution, ce film aux superbes images explore une faune et une flore d’une extraordinaire richesse, et les mesures prises pour les préserver en luttant contre les espèces invasives.

