Documentaire

Depuis le sommet des volcans jusqu’aux rivages océaniques, explorez les mystérieuses forêts de nuages, et partagez les émotions d’animaux aussi insolites que magnifiques. Accueillant une faune venue des deux continents américains, le Costa Rica abrite une biodiversité exceptionnelle grâce à son climat tropical, à sa topographie contrastée et à de réels efforts de protection de la nature.

C’est un véritable paradis pour les oiseaux qui rivalisent de couleurs, mais pas seulement. Car lorsque le Quetzal resplendissant creuse son nid et que les colibris virevoltent, les singes hurleurs, eux, jouent dans la canopée. Au sol, les iguanes se disputent les mangues et les grenouilles se réveillent aux cris des Aras rouges. Bref, jour et nuit, c’est toute une vie sauvage qui s’anime… pour le plus grand plaisir de nos yeux et de nos oreilles !

Un film de Ronan Fournier-Christol

