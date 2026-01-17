1 orage sur 10 000 est supercellulaire, et une fraction d’entre eux se transforme en tornades. Les chasseurs de tempêtes se retrouvent face à une tornade à vortex multiples.
Saviez-vous qu’il existe plus de 160 espèces d’orchidées sauvages en France métropolitaine ? Malheureusement, une espèce sur six est...
Vous connaissez la différence entre le sapin et l’épicéa ? Réponse lors d’une petite rando dans la forêt des...
Cette plante insectivore attire ses proies grâce à un liquide gluant. Quand ils se posent dessus, il est déjà...
Situé en Loire-Atlantique, à quelques kilomètres au sud de Nantes, ce lac est le plus grand lac naturel de...
La pandémie de Covid-19 nous invite à réfléchir sur les relations entre les sociétés et la nature à la...
Abisko, en Laponie suédoise, est l’un des meilleurs endroits au monde pour observer les aurores boréales. Un scientifique de...
Du Pacifique aux Maldives, une faune aquatique d’une extraordinaire diversité se presse le long des parois escarpées des volcans...
Le biomimétisme pose un autre regard sur la nature. Il s’agit de chercher à comprendre et à imiter les...
L’image de désert blanc vide de vie parfois associée à l’Antarctique et à ses étendues immaculées à perte de...
Au cœur de la nature danoise, l’exploration de différents biotopes, au plus près de la vie animale et végétale....
Fleuve mythique d’Afrique, le Nil avec une longueur d’environ 6 500 kilomètres est le plus long fleuve du...
Au large du Lavandou, dans l’archipel des Iles d’Hyères, les eaux du Parc National de Port-Cros abritent un écosystème...
« Histoires d’arbres » nous entraîne à la rencontre d’arbres remarquables, à travers celles et ceux qui les protègent. Dans ce...
Les champignons pourraient-ils relever les défis sanitaires et environnementaux de demain ? Un surprenant tour d’horizon de leurs vertus...
Tanguy Dumortier et Le Jardin extraordinaire partent à la découverte d’un endroit méconnu de l’Afrique : le Parc National...
Entre traditions ancestrales et nouvelles pratiques agricoles, ces jardins emblématiques reviennent au cœur du quotidien insulaire. Un voyage au...
Dans cette vidéo, découvrez la vie d’une forêt vieille de 400 millions d’années à travers d’impressionnants panoramas et de...
Spectaculaires, mystérieuses et chargées de poésie, les aurores boréales fascinent l’humanité depuis des siècles. Ces rubans lumineux dansants qui...
En se détachant très tôt du continent africain, l’île de Madagascar a préservé une faune et une flore endémique...
Tel un fossile vivant enraciné dans les paysages montagneux des Andes, l’araucaria du Chili cohabite avec de nombreuses espèces....
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site