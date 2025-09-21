Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Un fleuve dans le désert Au Botswana, le Delta de l’Okavango est un véritable havre de paix pour de nombreux animaux sauvages : éléphants,...

Documentaire Quand nature et humains s’entraident pour survivre Renouvelable ne signifie pas inépuisable… Jadis abondantes en Inde et dans toutes les îles du pacifique, les espèces de...

Conférence Migrations végétales : à la découverte de la circulation des plantes Arrimés au sol par leurs racines, les végétaux semblent soumis au règne de l’immobilité. Pourtant, tout comme les animaux...

Conférence Fleurs de printemps Dès les premiers jours plus doux, on voit éclore les primevères, les jonquilles, les violettes ou encore les crocus,...

Documentaire Comment la Bulgarie est devenue le pays de la Rose Célébrée comme « la reine des fleurs et la fleur des reines », la rose est l’une des matières...

Conférence Des eaux souterraines sous les vignes ? Cette conférence propose de s’interroger sur les relations entre les nappes phréatiques, ces réserves souterraines d’eau douce, et les...

Podcast Comment les palétuviers contribuent-ils aux mangroves ? Dans cet épisode, Tarik Meziane, écologue marin et professeur du Muséum national d’Histoire naturelle, nous fait découvrir les palétuviers,...

Documentaire Col Bayard, quand la Provence rencontre les Alpes Héloïse Vanderpert et Alicia Duprat ont pour mission de surveiller l’écosystème du col Bayard. A 1600 m d’altitude, la...

Documentaire Le courant marin de Humboldt (1/2) C’est à l’extrême sud du Chili et du continent sud-américain que le courant de Humboldt rencontre pour la première...

Documentaire Au nom de la rose Orgueilleuse, coquette et exigeante, la rose fit découvrir au Petit Prince que l’amour pouvait avoir des épines. La rose...

Documentaire Chasse au Cameroun : Henry Eyt-Dessus, le seigneur du Faro Aventurier de la première heure, guide de chasse hors du commun au territoire infini, le parcours de ce personnage...

Documentaire Pacifique, un océan féroce Encerclé par la ceinture de feu, le Pacifique, épicentre d’une nature indomptable, accueille les trois quarts des volcans actifs...

Documentaire La terre vue du coeur Autour de Hubert Reeves et Frédéric Lenoir, des scientifiques, auteurs et artistes nous interpellent : la biodiversité est aujourd´hui...

Documentaire Les parcs naturels… en Minuscule La succession de lacs turquoise et de cascades du parc national Plitvice, en Croatie, offre un spectacle grandiose. Cet...

Documentaire Sur le fil de Darwin, la dernière terre inconnue En 2011, six alpinistes français membres du GMHM (Groupement Militaire de Haute Montage basé à Chamonix) ont réalisé une...

Documentaire Entre terre et mer – Les plantes du bord de mer Ce sont des plantes souvent méconnues mais qui renferment pourtant mille vertus. Focus sur les plantes situées entre terre...

Documentaire Au cœur de la réserve Masaï Mara La série a pour décor la réserve nationale de Masaï Mara au Kenya, où trois millions d’animaux sauvages nous...

Documentaire Les champignons pourront-ils sauver le monde ? Les champignons pourraient-ils relever les défis sanitaires et environnementaux de demain ? Un surprenant tour d’horizon de leurs vertus...

Documentaire Suisse : le renouveau des alpages | Paradis naturels retrouvés En Suisse, à mesure que ces traditions alpestres se perdent, la forêt et les broussailles gagnent du terrain, et...