Ni animal, ni végétal, ni champignon, le blob est une cellule géante. Dépourvu de cerveau, il peut se déplacer et même apprendre ! Avoine bio ou céréales ultra transformés, il a aussi des préférences alimentaires selon son pays d’origine…
Au Botswana, le Delta de l’Okavango est un véritable havre de paix pour de nombreux animaux sauvages : éléphants,...
Renouvelable ne signifie pas inépuisable… Jadis abondantes en Inde et dans toutes les îles du pacifique, les espèces de...
Arrimés au sol par leurs racines, les végétaux semblent soumis au règne de l’immobilité. Pourtant, tout comme les animaux...
Dès les premiers jours plus doux, on voit éclore les primevères, les jonquilles, les violettes ou encore les crocus,...
Célébrée comme « la reine des fleurs et la fleur des reines », la rose est l’une des matières...
Cette conférence propose de s’interroger sur les relations entre les nappes phréatiques, ces réserves souterraines d’eau douce, et les...
Dans cet épisode, Tarik Meziane, écologue marin et professeur du Muséum national d’Histoire naturelle, nous fait découvrir les palétuviers,...
Héloïse Vanderpert et Alicia Duprat ont pour mission de surveiller l’écosystème du col Bayard. A 1600 m d’altitude, la...
C’est à l’extrême sud du Chili et du continent sud-américain que le courant de Humboldt rencontre pour la première...
Orgueilleuse, coquette et exigeante, la rose fit découvrir au Petit Prince que l’amour pouvait avoir des épines. La rose...
Aventurier de la première heure, guide de chasse hors du commun au territoire infini, le parcours de ce personnage...
Encerclé par la ceinture de feu, le Pacifique, épicentre d’une nature indomptable, accueille les trois quarts des volcans actifs...
Autour de Hubert Reeves et Frédéric Lenoir, des scientifiques, auteurs et artistes nous interpellent : la biodiversité est aujourd´hui...
La succession de lacs turquoise et de cascades du parc national Plitvice, en Croatie, offre un spectacle grandiose. Cet...
En 2011, six alpinistes français membres du GMHM (Groupement Militaire de Haute Montage basé à Chamonix) ont réalisé une...
Ce sont des plantes souvent méconnues mais qui renferment pourtant mille vertus. Focus sur les plantes situées entre terre...
La série a pour décor la réserve nationale de Masaï Mara au Kenya, où trois millions d’animaux sauvages nous...
Les champignons pourraient-ils relever les défis sanitaires et environnementaux de demain ? Un surprenant tour d’horizon de leurs vertus...
En Suisse, à mesure que ces traditions alpestres se perdent, la forêt et les broussailles gagnent du terrain, et...
Les vents de la mer Baltique meuvent les dunes dans une danse éternelle entre les forêts côtières.
