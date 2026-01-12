Documentaire

Le biomimétisme pose un autre regard sur la nature. Il s’agit de chercher à comprendre et à imiter les savoir-faire du vivant pour les adapter au service des humains, depuis l’industrie jusqu’à l’architecture, en passant par l’organisation de nos villes… La biologiste américaine Janine Benyus, pionnière du biomimétisme, révèle ici les principes qui guident cette méthodologie transdisciplinaire.

Des millions, voire des milliards d’années avant l’apparition des êtres humains, la nature avait déjà inventé : le solvant universel non polluant, la fabrication de ciments et de câbles ultra-solide à température ambiante, la coopération entre acteurs multiples sans chef, le sonar sans métaux, le vol stationnaire sans hélice, les panneaux solaires recyclables à 100 %, l’éclairage électrique organique, le GPS sans satellite, et des myriades d’autres techniques qui nous dépassent encore complètement… À l’heure où l’humanité doit relever d’innombrables défis techniques si elle veut vivre durablement sans menacer sa propre existence ni celle des autres êtres vivants qui partagent son habitat, la nature peut jouer le rôle de mentor en montrant la voie à suivre.

Le film, tourné dans la forêt amazonienne, au Japon, aux États Unis et au Costa Rica, présente de nombreux exemples : capacités d’auto-régulation des broméliacées, les mécanismes articulés des crabes, trains japonais conçus à partir des capacités d’adaptation de la chouette et du martin pêcheur, emballages pensés comme ressources et non comme déchets… Focus sur l’importance d’un changement de paradigme : il ne s’agit plus de dominer ou d’exploiter la nature, mais de la considérer comme un modèle.

