Documentaire

Au cœur de la biodiversité du Sri Lanka, Nathaniel Maury, herpétologiste et photographe passionné, entreprend une mission en solitaire pour documenter des reptiles et amphibiens rares et menacés. De l’insaisissable cobra à lunettes aux vipères vertes et geckos uniques, il explore forêts denses, grottes dangereuses et écosystèmes marqués par l’activité humaine. Face aux créatures venimeuses, aux terrains accidentés et aux sangsues, Nathaniel capture des images fascinantes pour son projet ambitieux : une encyclopédie dédiée à ces espèces avant leur disparition. Une aventure captivante mêlant exploration et conservation, au cœur de la « Perle de l’océan Indien. »

Réalisateur : Nathanaël Maury

Série: Traqueur de serpents