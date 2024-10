Documentaire

Le plus haut sommet d’Afrique s’élance à 5 895 m d’altitude. On croyait les neiges du Kilimandjaro éternelles, mais selon certains scientifiques elles auront totalement fondu dans dix ans. L’un des derniers dieux du continent africain pourrait ainsi disparaître et avec lui peut-être l’un des derniers paradis où l’homme et la nature vivaient encore en harmonie.