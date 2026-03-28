Sanguina Nivaloides est une micro-algue qui vit dans la neige. Invisible à l’œil nu la majorité du temps, elle se laisse voir au printemps lorsqu’elle se charge de pigments rouges. La neige se teinte alors d’un rouge sang. C’est pourquoi les randonneurs l’ont surnommée « le sang des glaciers ». Des chercheurs du CNRS s’intéressent à cette étonnante algue jusqu’à présent peu étudiée.