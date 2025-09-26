Célébrée comme « la reine des fleurs et la fleur des reines », la rose est l’une des matières...
À certains endroits, il n’y aurait pas eu une goutte de pluie depuis 500 ans. Situé en Amérique du...
Les fleurs, bien plus que de simples ornements colorés dans nos jardins, cachent des stratégies étonnantes et des capacités...
En Guyane, le village de Kaw vit au cœur d’un environnement unique, riche en faune et en flore mais...
Le récif corallien est un écosystème particulièrement menacé. 14% des coraux ont disparu dans le monde entre 2009 et...
Vents violents, orages, vagues de chaleur, inondations… Comment prédire avec précision les épisodes météorologiques intenses ? Dans ce reportage...
Ni animal, ni végétal, ni champignon, le blob est une cellule géante. Dépourvu de cerveau, il peut se déplacer...
Au Botswana, le Delta de l’Okavango est un véritable havre de paix pour de nombreux animaux sauvages : éléphants,...
De l’Alaska à la Caroline du Sud en passant par les Rocheuses, un panorama des somptueux paysages des États-Unis...
\r\nAprès un détour en Mongolie, Nigel Marven se rend sur le plateau tibétain. Au sommet des montagnes enneigées, l’explorateur...
Deux passionnés des arbres se sont mis en tête de répertorier les arbres les plus remarquables de Suisse par...
Pour les amateurs de glisse et d’alpinisme, la montagne est un immense terrain de jeu et un espace de...
Autour de Hubert Reeves et Frédéric Lenoir, des scientifiques, auteurs et artistes nous interpellent : la biodiversité est aujourd´hui...
Certains croient fermement qu’une civilisation disparue il y a 1000 ans avait déjà prédit la fin des temps alors...
À 5 mètres au-dessus ou au-dessous de la surface des mers du globe, le photographe Joe Bunni explore une...
Le long des 1000 km de son cours, du minuscule ruisseau de montagne au large estuaire, la Loire montre...
Le parc de Hluhluwe-Umfolozi est, avec celui de Yellowstone aux Etats-Unis, la plus ancienne réserve naturelle protégée au monde....
Dans cette série en cinq parties, le journaliste animalier et photographe finlandais Kimmo Ohtonen cherche des solutions pour sauver les...
Les sapins à feuilles persistantes sont des arbres fascinants qui conservent leurs aiguilles vertes tout au long de l’année,...
Pays le plus septentrional d’Europe, dernier bastion de l’époque glaciaire, la Norvège est aussi, grâce au Gulf Stream, un...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site