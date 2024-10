Podcast



Quelles questions se poser quand la famille dysfonctionne totalement ? L’adolescence doit-elle nécessaire être synonyme de crise ? Est-il possible de rester libre et insouciant une fois devenu parent ? « Daronner » est-il une vocation ou un métier ? Raphaëlle Giordanno, l’auteur feel good la plus populaire de France, nous emmène dans une exploration joyeuse et inspirante du monde de la « Daronnerie ». Un épisode à ne pas manquer si vous souffrez de « daronnalgie », ces petites douleurs spécifiques à la parentalité ! Le dernier roman de Raphaëlle Giordano, Et ils vécurent heureux malgré tous leurs enfants vient tout juste de paraître aux éditions Récamier.