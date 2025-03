Documentaire

Tensions familiales, absence des parents, motifs économiques: aujourd’hui de plus en plus de grands-parents se retrouvent à accueillir leurs petits-enfants ! Le cas de figure le plus courant ce sont tous ces étudiants qui, crise du logement oblige, font appel à Papy et Mamie pour les héberger. Pour certains grand parents, cette cohabitation est un moyen de rompre la solitude, pour d’autres, habitués à leur rythme de retraités, cela ressemble davantage à un sacrifice. Alors comment se passe concrètement ce choc des générations ? Un documentaire d’Aurylia Rotolo