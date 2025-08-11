La fin d’année scolaire approche, c’est un moment clé pour vos enfants : tout se décide maintenant ( redoublement, bac, BEPC) et il vous reste peu de temps pour réagir. Soutien scolaire, coaching, aide aux devoir, quel solution choisir ?-          Les matières les plus demandés par les parents pour du soutien scolaire sont : les mathématiques ( 20% des demandes) puis l’anglais et le français.-          On trouve des cours de soutien scolaire à partir de 10 euros de l’heure sur ces sites ( tout dépend des diplômes du prof : en général le minimum est un niveau licence.)-          Il y a des centaines de milliers d’annonce sur ces sites.-          Pour les collégiens et les lycéens, c’est toujours le conseil de classe qui décide des passage en classe supérieure, sauf pour : passage de la cinquième à la quatrième, les parents peuvent décider de faire passer leur enfant.
Réalisateur : Louis Lanher