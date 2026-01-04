Quand les ados voient les rapports intimes en grands
L’adolescence, une période tumultueuse, met souvent à l’épreuve parents et enfants. À l’âge de 14 ans, Gwenaëlle a coupé...
Après deux décennies sans se revoir, ce couple revisite les lieux de leur jeunesse pour se replonger dans leurs...
Sur les ronds-points et dans les manifestations du samedi se sont élevées les voix de ces Français qui, chaque...
« Surdoués », « zèbres », « précoces », « HPI »… les terminologies sont toutes aussi nombreuses qu’imprécises...
« Il nous insultait, il nous frappait. » Plongez dans la réalité brutale des parents victimes de la tyrannie de leurs...
Au rayon papèterie aussi, les prix flambent… Le coût de la rentrée devrait augmenter de plus de 4% cette...
Un Français sur trois serait prêt à tout quitter par amour. Job, amis, famille, maison, plus rien ne compte...
La CAF nous donne 1800€ tous les mois
On le sait, la crise épidémique et le stress qu’elle génère, est particulièrement lourde pour les enfants, les tous...
1987 – 2017 : Erasmus a 30 ans ! Hier, ils étaient cette nouvelle jeunesse européenne, unifiée par le...
Livres, stages, blogs… Les conseils donnant les clés d’une éducation réussie se multiplient. Le bon développement et la réussite...
Elles sont veuves et enfin libres…
Il est parfois difficile à concevoir pour une famille qu’une jeune fille de 25 ans rentre dans les ordres…
Aujourd’hui, un enfant sur cinq a des parents séparés ou divorcés. Du coup, de nouvelles formes de familles apparaissent...
Amour et argent peuvent faire bon ménage Documentaire, Québec (Canada) 2017 Version originale française 39 minutes L’amour et l’argent...
Jean-Charles et Gaëlle forment une famille recomposée hors du commun où harmonie et organisation sont essentielles. Grâce à une...
Olivier Delacroix part à la rencontre d’hommes et de femmes qui pendant une période de leur vie ont vécu...
Après plus de trois ans de démarches d’adoption, Thierry et Angélique peuvent enfin ramener leur petite fille en France....
Comme dans une famille sur quatre, il élève ses enfants seul. Journées à rallonge, pensions alimentaires non reçues, comment...
