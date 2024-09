Documentaire

En 1948, au lendemain de la deuxième guerre mondiale, 150 jeunes décident de construire de leurs propres mains une cité pour échapper à la crise du logement. Après trois ans de travaux, la Cité des Castors voit le jour à Pessac, en Gironde. Ce sera la première cité de ce type en France. De cette époque, il nous reste le récit d’hommes et de femmes qui participèrent à ce projet. Leurs paroles trouvent un écho dans les archives filmées par Jean Odet, un des bâtisseurs qui essaya d’immortaliser le chantier et le bonheur de ces familles. Aujourd’hui, les descendants des bâtisseurs et les nouveaux habitants de la cité semblent prolonger l’esprit Castor à leur façon. En quoi cette expérience extraordinaire de l’après-guerre nous parle aujourd’hui du monde qui nous entoure ? Ce film essaye de faire émerger l’engagement, la solidarité, les rêves contenus dans cette aventure et tente ainsi de s’interroger sur ce qui a rendu possible cette » utopie « . Un documentaire de Jean-Marie Bertineau, Vie des hauts production