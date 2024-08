Documentaire

Aujourd’hui en France, environ 600 enfants naissent chaque année sous X. Il n’y a qu’en France et au Luxembourg qu’une mère a le droit d’abandonner son enfant dès la naissance, sans laisser de traces, avec la garantie de ne jamais être retrouvée. Olivier Delacroix lève le voile sur une histoire hors du commun, celle d’un incroyable secret de famille. Le destin d’une fratrie éparpillée, d’enfants tous abandonnés par une même mère, Reine. Adoptés et élevés dans des milieux très différents, tous à la recherche de leurs origines, ils étaient bien loin de s’attendre à ce qu’ils ont découvert.

A travers la quête de leurs origines, c’est aussi l’histoire de leur mère qui se dessine. Une femme dans un village de la région lyonnaise, née dans les années 30, à une époque où mettre un enfant au monde sans la reconnaissance d’un père était vécu comme une véritable honte par les familles. Les « filles mères » comme Reine étaient alors synonymes de scandale et le plus souvent rejetées par tous. Alors que l’avortement était interdit, que la pilule n’existait pas, Reine a fait le choix d’une vie libre et indépendante. Un choix qui avait son prix. Loin de penser que son passé la rattraperait un jour, elle a finalement dû affronter son secret. Les amours de Reine gardent encore leur part de mystère. Ses enfants ont décidé de se livrer ensemble à des tests ADN pour en apprendre un peu plus…