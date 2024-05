Documentaire

Une communauté aux contours changeants, installée depuis plus de cinq ans dans l’archipel des Canaries, pratique un mode de vie alternatif fondé sur l’amour. Ses membres ont choisi de s’affranchir des conventions sociales et de vivre des relations polyamoureuses.

Kiran et Tonique partagent la vie d’autres marginaux dans une baie de La Gomera. Ils passent le plus clair de l’année sur la plage ou dans des grottes difficiles d’accès, loin des sites touristiques. Les Allemands Foxi et Panda, ainsi que le Ténérifien Viktor font partie de la même communauté. Foxi et Panda ont tourné le dos à leur vie bourgeoise, car elle ne les rendait pas heureux. Loin d’une logique matérialiste et exclusive, ils ont décidé de partager une relation polyamoureuse. Tous trois gagnent leur vie en tant que musiciens, danseurs et cracheurs de feu sur la plage et en proposant des séances de coaching de vie. Tonique accompagne ainsi des personnes en crise, dont la vie a perdu son sens et son intérêt. Récemment, Tonique a accueilli Dani, un Britannique aisé, poussé à la dépression par un mode de vie bourgeois. Après avoir partagé quelque temps la vie de la communauté de La Gomera, il a compris qu’il ne pourrait plus jamais vivre comme avant. Tonique l’a sorti de sa dépression, ce qui lui a permis de retrouver sa joie de vivre et de retourner à Huddersfield dans le Yorkshire aux côtés de sa compagne Sharon. Or, Dani vient d’inviter Tonique, qu’il souhaite présenter à sa compagne. Comment celle-ci réagira-t-elle lorsqu’il lui avouera qu’il les aime toutes les deux, chacune à sa façon ?

Reportage (Allemagne, 2024, 31mn)

