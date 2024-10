Podcast



Anne Ghesquière reçoit dans Métamorphose Laurence Arné, actrice et réalisatrice. Comment renforcer les liens au sein d’une famille recomposée ? Quels outils utiliser pour améliorer l’entente entre parents, enfants et beaux-parents ? Laurence Arné partage son expérience personnelle des familles recomposées et du chaos qui peut, parfois, en découler. Dans son tout premier long-métrage, « La famille Hennedricks » sorti le 26 juin, elle raconte l’histoire d’une mère prête à tout pour resserrer les liens familiaux, déterminée à « faire famille » autrement. Au travers de son expérience personnelle et de son film, elle nous livre ses clés pour y parvenir grâce à l’écoute, la bienveillance et la remise en question, afin de trouver un équilibre entre les besoins des parents et ceux des enfants.