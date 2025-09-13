Documentaire

80% des 12-17 ans possèdent un téléphone portable. Pour leurs parents, contrôler leur consommation est un véritable casse-tête. Certains adolescents passent leurs vie au téléphone, textotent pendant les repas de famille, se couchent à des heures pas possible et explosent leurs forfaits !

Alors comment gérer ? A quel âge doit-on offrir un téléphone à son enfant ? Doit-on céder face à son ado ? Comment surveiller le portable de mon fils gratuitement ? Le portable c’est aussi un certain nombre de danger : 16% des adolescents ont déjà été victimes de harcèlement sur leur portable, 20% d’entre eux ont déjà reçus des messages au contenu choquant ou violent.

Nous sommes allés à la rencontre des parents et des ados de l’ère numérique :

– Alexandre, 11 ans, grand utilisateur de SMS

– Juliette, 12 ans, élève de 5eme, qui ne veut pas de portable

– Louise, camarade de classe de Juliette, qui a elle cédé depuis la 6eme au charme du mobile

Réalisateur : Aurore Chiroix