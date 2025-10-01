Conférence

Je reçois Isabelle Filliozat pour parler d’éducation positive, un mouvement fort mal compris et pourtant révolutionnaire pour les enfants et les parents.

Mots clé : L’éducation positive n’est pas ce que vous croyez ! Elle montre comment favoriser chez tout enfant l’autonomie, la responsabilité, les compétences émotionnelles, le plaisir de s’exprimer. Il ne s’agit nullement de n’énoncer aucune règle, de ne jamais dire non à son enfant, de lui laisser tout faire sans limites. Une éducation positive implique un cadre, elle enseigne la tolérance à la frustration. Mais elle refuse la violence, sous ses formes les plus manifestes comme les plus subtiles. Par-dessus tout, elle respecte les besoins, les rythmes et les droits de l’enfant.