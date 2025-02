Documentaire

En France, chaque année, environ 15 000 adolescentes deviennent mamans, un parcours souvent semé d’embûches. Suivez les histoires touchantes de jeunes mères comme Léa, Alexiane, et Maëva, qui jonglent entre les défis de la maternité précoce et leur propre adolescence. De Maubeuge à Limoges, en passant par Mauvezin, ces jeunes femmes font face à des choix difficiles et à des responsabilités inattendues. Découvrez comment elles tentent de construire un avenir stable pour elles-mêmes et leurs enfants, soutenues par des centres spécialisés ou livrées à elles-mêmes.