Documentaire

La vie de papa solo est un marathon quotidien où l’organisation millimétrée est la clé de la survie. Ce reportage présente le témoignage de Widdic, père de deux enfants en garde complète à Nantes, confronté au défi de l’éducation solitaire. Entre gestion domestique, vie professionnelle et fatigue accumulée, le documentaire dévoile les coulisses d’une paternité à 100%. À travers des portraits croisés de pères en lutte pour leurs droits, ce récit factuel explore la charge mentale masculine et le dévouement absolu pour le bien-être des enfants. Découvrez la réalité de ces héros du quotidien.

La « charge mentale » est souvent attribuée aux mères, mais ce reportage montre qu’elle touche aussi les papas solos à 100%. Comment gérez-vous cet épuisement au quotidien ?