Documentaire



Mathilde Pasinetti et Valérie Lucas suivent quatre jeunes homosexuels qui ont fait leur coming out. Dans notre société contemporaine, l’acceptation de la diversité sexuelle reste un défi majeur pour de nombreuses personnes. Entre ceux qui tentent de comprendre et ceux qui refusent obstinément, se dessinent des parcours de vie qui révèlent les profondes nuances de l’homophobie. Quatre témoignages poignants illustrent cette réalité complexe, où l’amour et le rejet se croisent souvent de manière inattendue.