Documentaire

C’est un autre moment difficile pour les familles après le décès d’un parent : toucher son héritage sans se déchirer entre frères et sœurs. Même si en moyenne les Français n’héritent que de 34 000 euros, les sommes sont souvent plus importantes et déclenchent des bagarres sans fin. Quelles sont les règles de l’héritage ? Que faire si on est lésé ? Enquête à travers les cas de plusieurs familles et sur la succession, très disputée, de Charles Trenet. Un documentaire de Jérôme Levy.