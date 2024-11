Documentaire

Corentin, un adolescent de 14 ans, est en pleine rébellion contre ses parents, leur infligeant chantage, menaces et violences physiques. Karine et Stéphane vivent un véritable calvaire, ne sachant plus comment gérer la situation. Karine, déjà fragilisée par la perte de son emploi, s’inquiète pour sa sécurité, tandis que Stéphane se sent impuissant face aux crises de leur fils, qui semble avoir perdu toute limite.