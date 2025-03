Documentaire

L’adolescence, l’âge des expériences et des conduites à risques. A la recherche de sensations fortes, l’ado teste ses limites, sans toujours avoir conscience des risques qu’il prend. Certains choix peuvent changer définitivement le cours d’une vie. Olivier Delacroix part à la rencontre de femmes et d’hommes qui ont payé au prix fort leurs erreurs de jeunesse ou qui ont eu la chance de s’en relever… Au lycée, Philippe fait l’objet de moqueries et d’insultes. Pour se défendre, il se forme aux sports de combats et se révèle particulièrement doué. Le jeune homme prend rapidement goût à la violence, et se sentant tout puissant, accumule les erreurs de parcours. Alors que son rêve est d’intégrer le GIGN, il flirte dangereusement avec la grande criminalité et ne sera sauvé qu’in extremis… Parmi les dangers de l’adolescence, le goût pour la vitesse est l’un des plus redoutables. C’est pour quelques minutes de sensations fortes que la vie de Delphine a basculé à l’âge de 19 ans. Seule survivante d’un grave accident de voiture, elle est aujourd’hui hémiplégique et continue de payer très cher son insouciance de l’époque… A l’âge de 13 ans, Camel est dévasté par la mort soudaine de son père. Livré à lui-même du jour au lendemain, l’adolescent se réfugie dans les anxiolytiques en s’imaginant qu’ils vont le guérir de son chagrin. C’est le début d’une spirale qui va l’entrainer vers d’autres drogues et une dérive qui durera 15 ans…