Documentaire

L’adolescence, c’est la période de tous les changements. Le corps se transforme, on tombe amoureux… C’est aussi l’âge de tous les complexes, à cause d’un appareil dentaire dont on a honte, de boutons d’acné que l’on cherche à cacher ou d’une timidité qui empêche d’aller vers les autres… Alors, comment aider votre ado s’il se sent mal dans sa peau ? Comment faire en sorte que cette période soit moins difficile à vivre ? Comment un shooting photo encadré par un professionnel pourrait-il l’aider s’apprécier et à se voir sous un meilleure angle ? Un documentaire de Dominique Fay-Keller.