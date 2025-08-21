Documentaire

Noëlle s’est laissée tenter par l’aventure du concours de Super Mamie.

Elle a déjà remporté haut la main la finale régionale du concours et c’est avec le soutien de toute sa famille qu’elle aborde maintenant la phase finale du concours. Pour Noëlle qui va affronter les douze finalistes, l’enjeu est de taille.

D’autant qu’elle compte présenter devant le jury un numéro avec deux de ses petits enfants Arthur 12 ans et Elysa 7 ans.

Saura-t-elle convaincre le jury qu’elle mérite le titre de Super Mamie France ?

Documentaire : « Une vie presque ordinaire » – « Je suis une Super Mamie »

Réalisation : Gina Lunkiesa

