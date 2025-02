Documentaire

Un film documentaire sur le formidable travail des associations qui apportent soutien aux familles touchées par la maladie. Heureusement qu’elles sont là » , « Cela n’aurait pas été possible sans elles » » Il n y a qu’elles que l’on puisse solliciter » … Ces indispensables, ces incontournables, ces généreuses , ce sont les associations ! Quels que soient les domaines , les besoins , les questions , elles investissements les champs libres ou désertés et ouvrent la voie des possibles . Elles érigent des chaînes de solidarité et d’espoir , libèrent les moyens , concentrent et génèrent de l humanité . Elles s’imposent comme les garantes d’un minimum de « bien » . Dans le domaine de la santé , comme dans d’autres domaines par ailleurs , elles se révèlent essentielles .Nous vous proposons de découvrir à travers ce documentaire les quatre représentants d’un soir de ces » Humanités rebelles ». Un documentaire de Cathy Rocchi Acquaviva.