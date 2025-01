Documentaire

Un an après le démantèlement de la jungle de Calais, que sont devenus les 8 000 à 10 000 hommes, femmes et enfants évacués ? Enquêtes de Région a rencontré des migrants, des associations et des élus à Amiens, Arras, Calais et Grande-Synthe. Qu’y-a-t-il de changé depuis octobre 2016 ?