Podcast

Quel est le rôle des âmes sœurs dans nos vies ? Comment reconnaître ces relations et les cultiver ? Les amitiés femme et homme sont-elles possibles ? Anne Ghesquière et Alexandre Dana croisent leurs regards sur le thème du mois : l’amitié et les âmes soeurs. Bienvenue dans un nouvel épisode de ce rendez-vous mensuel, au cours duquel Anne Ghesquière, fondatrice de Métamorphose et Alexandre Dana, fondateur de Livementor, s’interrogent et dialoguent amicalement autour d’un thème porteur de sens