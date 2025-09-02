Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Un Smic ne permet pas de vivre décemment Il y a un grand décalage entre un salaiBien que le SMIC soit censé garantir un revenu de subsistance...

Documentaire Rentrée scolaire : le cauchemar après les vacances Entre la corvée des courses en supermarché et la solution miracle d’Internet, les familles françaises s’organisent pour alléger leur...

Documentaire Familles nombreuses : à plusieurs, la fête est plus folle Floriane et Hervé sont à la tête d’une famille recomposée de sept enfants. Chaque année, ils transforment leur maison...

Documentaire Notre famille ne ressemble à aucune autre ➡️ Notre famille ne ressemble à aucune autre – Reportage Matt, 45 ans, vit en Espagne. Un jour, il...

Documentaire Papa solo : il élève seul ses deux enfants Comme dans une famille sur quatre, il élève ses enfants seul. Journées à rallonge, pensions alimentaires non reçues, comment...

Documentaire Des maisons de retraite pas comme les autres Colocation senior ou EHPAD tunisien, des maisons de retraite d’un nouveau genre

Documentaire En foyer pour jeunes mamans, cette ado assure ! A 16 et 17 ans, ils sont parents, mais l’éducatrice n’est pas loin pour les accompagner

Podcast Le jour où je suis devenue la mère de ma mère Comment faire face à la maladie, ou la perte d’autonomie de ses parents ? Il y a peu, Krys Mondet...

Documentaire SOS maman, je frôle le burn out ! Jessie, 35 ans, est mère au foyer et s’occupe de ses 2 enfants : Erine, 11 mois et Soline,...

Documentaire A 70 ans je vis enfin mon rêve ! Ils en ont longtemps rêvé ; le temps de la retraite leur a permis de changer le cours de...

Documentaire En suisse, les prostituées ont un permis de travail Se prostituer en Suisse, une affaire tout à fait légale En Suisse, la prostitution est légale et encadrée. Les prostituées...

Documentaire Sortir de l’ombre Ce documentaire suit des hommes à la sortie de prison dans leur parcours de réinsertion professionnelle. Les difficultés sont...

Documentaire Quelques rides de plus et autres broutilles L’espérance de vie ne cesse d’augmenter. Quand sonne l’âge de la retraite, on a encore aujourd’hui en moyenne vingt...

Documentaire Extérieur, rues De la rencontre entre Vincent Girard, 34 ans, psychiatre et Hermann Hândlhuber, 52 ans, ancien SDF, naît en 2006...

Documentaire Elle l’aime et ne l’avait jamais rencontré ! Marie-Ange, 47 ans, entretient une relation passionnelle avec un homme qu’elle n’a jamais rencontré, Nejmeddinne, un jeune Tunisien de...

Podcast L’impact des liens aux grands parents Bienvenue dans la série Métamorphose ma famille en compagnie de Nicole Prieur, essayiste, thérapeute familiale, philosophe et hypnothérapeute formée...

Documentaire La maison des Babayagas, une maison de retraite alternative La maison des Babayagas existe et ses occupantes sont installées. En russe, le terme « Babayaga », fait référence aux sorcières...

Documentaire Prof à la gomme Plongée édifiante dans les failles du système de recrutement de l’Education nationale. En à peine quinze jours, un journaliste...