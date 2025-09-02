En cette rentrée scolaire 2025, le sociologue Bernard Lahire tire la sonnette d’alarme : l’obsession de l’évaluation à l’école...
Il y a un grand décalage entre un salaiBien que le SMIC soit censé garantir un revenu de subsistance...
Entre la corvée des courses en supermarché et la solution miracle d’Internet, les familles françaises s’organisent pour alléger leur...
Floriane et Hervé sont à la tête d’une famille recomposée de sept enfants. Chaque année, ils transforment leur maison...
➡️ Notre famille ne ressemble à aucune autre – Reportage Matt, 45 ans, vit en Espagne. Un jour, il...
Comme dans une famille sur quatre, il élève ses enfants seul. Journées à rallonge, pensions alimentaires non reçues, comment...
Colocation senior ou EHPAD tunisien, des maisons de retraite d’un nouveau genre
A 16 et 17 ans, ils sont parents, mais l’éducatrice n’est pas loin pour les accompagner
Comment faire face à la maladie, ou la perte d’autonomie de ses parents ? Il y a peu, Krys Mondet...
Jessie, 35 ans, est mère au foyer et s’occupe de ses 2 enfants : Erine, 11 mois et Soline,...
Ils en ont longtemps rêvé ; le temps de la retraite leur a permis de changer le cours de...
Se prostituer en Suisse, une affaire tout à fait légale En Suisse, la prostitution est légale et encadrée. Les prostituées...
Ce documentaire suit des hommes à la sortie de prison dans leur parcours de réinsertion professionnelle. Les difficultés sont...
L’espérance de vie ne cesse d’augmenter. Quand sonne l’âge de la retraite, on a encore aujourd’hui en moyenne vingt...
De la rencontre entre Vincent Girard, 34 ans, psychiatre et Hermann Hândlhuber, 52 ans, ancien SDF, naît en 2006...
Marie-Ange, 47 ans, entretient une relation passionnelle avec un homme qu’elle n’a jamais rencontré, Nejmeddinne, un jeune Tunisien de...
Bienvenue dans la série Métamorphose ma famille en compagnie de Nicole Prieur, essayiste, thérapeute familiale, philosophe et hypnothérapeute formée...
La maison des Babayagas existe et ses occupantes sont installées. En russe, le terme « Babayaga », fait référence aux sorcières...
Plongée édifiante dans les failles du système de recrutement de l’Education nationale. En à peine quinze jours, un journaliste...
Le Docteur Mukwege est internationalement connu comme l’homme qui répare ces milliers de femmes violées durant 20 ans de...
