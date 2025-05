Documentaire

Places en crèche manquantes, coût élevé des assistantes maternelles, galère du logement étudiant… Et si avoir des enfants était un luxe ? Une fois les joies de la maternité passées, débute la galère pour beaucoup de Français. Une enquête réalisée auprès de familles et dans les administrations à Toulouse, Marseille et Paris. En France, il existe en moyenne une place en crèche pour dix enfants. Face à ce manque de places, beaucoup de parents recourent à des assistantes maternelles agréées, ce qui augmente la facture. Enquête aussi sur la recrudescence des nounous low-cost, venues sans papiers des Philippines et acceptant de travailler pour des prix défiant toute concurrence. Un documentaire d'Elisa Hélain, Emanuelle Rota.