Documentaire

Certains ont été conçus comme des enfants uniques, d’autres sont seuls sans frère ni sœur car les parents se sont séparés rapidement après leur naissance… Comment les enfants uniques grandissent-ils au milieu des adultes? Comment les adultes s’organisent-ils pour pallier le manque de fratrie?

Suivant plusieurs personnages et donnant la parole aux enfants qui vivent leur croissance hors fratrie, ce documentaire se propose de questionner les vies de ces petits. De suivre avec douceur et complicité ces destins d’enfants qui ne représentent que 10% des naissances en France.

Documentaire : L’Enfant unique (2015)

Un documentaire de Magali Cirillo

