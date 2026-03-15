Documentaire

Le psychanaliste et chroniqueur Gérard Miller recueille les témoignages de personnalités et d’anonymes qui ont transgressé leurs principes pour vivre leur amour.

Devant sa caméra : Salvatore Adamo et Claude Sarraute. Le premier parle de cette fille, non pas cachée, mais qu’il a eue avec une autre femme que celle avec laquelle il s’était établi. La seconde raconte les semaines qu’elle partageait entre Paris et Hambourg, son mari et son amant. La parole s’écoule, fluide, et notre écoute se fait aussi bienveillante que celle du psychanalyste, dont le visage n’apparaît jamais à l’image.

Réalisé par Gérard Miller

© MORGANE x DEUX CAFES L’ADDITION – 2011