Documentaire



Beaucoup d’entre nous ont déjà pensé à retrouver leur premier amour à un moment donné. Autrefois, cela relevait principalement du hasard, mais aujourd’hui, grâce à Internet, il est beaucoup plus facile de tenter sa chance. Les plateformes de retrouvailles et les réseaux sociaux se multiplient et rencontrent un succès considérable.