Documentaire

D’une paroisse en plein coeur des favelas du Brésil à un centre d’accueil des clandestins latinos aux États-Unis d’Amérique, en passant par une cité des quartiers nord de Marseille, ce film suit des hommes et des femmes qui, au nom de leur foi et de leur appartenance à la Communauté de l’Emmanuel, ont fait le choix de tout quitter pour se mettre au service des plus défavorisés. Un couple, un prêtre, une soeur consacrée. Trois lieux, trois choix, trois réalités, mais finalement une même volonté d’être d’abord au plus près de ceux qu’ils considèrent comme « leurs frères ». Un documentaire d’Eric Beauducel. Coproduction KTO /SAJE.