Hervé a 25 ans et rêve du grand amour. Il le cherche sur Tinder, célèbre appli de rencontres, et sur Happn, une application qui met en relation les gens croisés dans la rue. Pour l’instant, il n’a pas encore trouvée « la fille » mais il ne désespère pas. Entre virées en skate et soirées GTA entre potes, Hervé met au point des stratégies de séduction imparables.