Documentaire

En France, un logement sur 5 en France est un HLM, et cela ne va pas très fort dans ce secteur. Envoyé spécial enquête sur les HLM, “ces logements sociaux réservés aux plus démunis” et en particulier sur la Cité des Lauriers à Marseille, une barre HLM du 13ème arrondissement de Marseille avec 15 entrées. Le constat st accablant : 1.200 habitants et… un seul ascenseur en état de marche à leur disposition. L’état des lieux dressé, réserve de mauvaises surprises : passe-droits, dégradations volontaires, destruction de logements sociaux pour de bonnes ou mauvaises raisons… “Mon HLM va craquer”, c’est le titre de ce reportage, qui analyse tous les ingrédients de la crise du logement social en France. Et pose “les questions qui dérangent”. A Poissy, on va raser la cité de “La Coudraie”, alors que 1.500 demandes sont en attente dans cette commune des Yvelines. A Paris, il faut en moyenne 8 ans pour obtenir un HLM. Un documentaire d’Envoyé Spécial