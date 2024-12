Documentaire

En septembre 2009, le premier internat public d’excellence situé dans l’ancienne caserne de Sourdun, en Seine-et-Marne, ouvrait ses portes pour accueillir cent seize élèves issus de banlieues modestes. Pendant un an, une équipe de reporters a filmé ces collégiens et lycéens qui ont choisi de venir étudier dans des conditions optimales. Leurs règles de vie sont strictes, rythmées par les cours, les animations culturelles et les activités sportives obligatoires. Malgré leur ambition, ces jeunes ont-ils réussi à s’adapter à ces exigences scolaires et à la vie en communauté ? Ils témoignent.