Documentaire

Marie a deux garçons de 3 et 4 ans, sur lesquels elle n’a aucune autorité. La vie à la maison est devenue un enfer pour cette jeune maman au foyer. Alors elle attend avec impatience la venue d’un coach familial pour sensibiliser son mari et l’aider à retrouver une vie normale. Thérèse et David ont quatre enfants et leur situation financière est plus que difficile. Mais cette année, une association leur a fait une proposition inespérée : partir une semaine dans un centre de vacances au bord de la mer. Mais David travaille et la famille, unie, a du mal à partir sans lui.