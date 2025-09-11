Célibataire avec 4 enfants à la charge, cette maman peine à s’occuper de sa fille ainée qui rentre dans...
Pourquoi est-ce qu’on revient chez papa/maman ? Le monde est-il devenu trop dur ? Les loyers trop chers et les courses...
Quand l’autre devient le centre du monde, les relations affectives peuvent vite devenir un enfer. Pourtant adultes, nos témoins...
Trouver l’amour dans les grandes villes, mission impossible ? Est-ce que la ville peut encore être le lieux où l’on...
Ils se sont très bien habitués au pensionnat
Enfants adoptés, nés sous x ou de pères inconnus, fratries séparées, secrets et loi du silence, les témoins que...
Aujourd’hui, en France, environ 670 000 enfants sont porteurs d’un handicap mental. Malheureusement, la pénurie de structures adaptées force...
Ce n’est pas la retraite qu’Annie avait imaginée. Chaque mois, il ne lui reste que 251 euros pour tenir,...
Noémie de Lattre est autrice et actrice. Son stand-up féministe « L’Harmonie des genres » déconstruit les relations entre hommes et...
Depuis que le père a une nouvelle relation, la famille ne va plus bien. Il y a beaucoup de...
Églantine Éméyé raconte son quotidien de mère de deux enfants, dont le cadet, Samy, 8 ans, est handicapé. Elle...
Pour ce nouveau numéro, direction les quartiers dits « difficiles ». Dans cet épisode, les caméras de Public Sénat vont à...
Pour les familles recomposées, les vacances sont une période à hauts risques : problèmes de budget, gestion du quotidien,...
Vincent travaille dans un secteur lié à l’organisation de la coupe d’Europe de football 2012. À cause de sa...
La réalisatrice Sophie Averty se remémore, par les moyens d’un film, l’expérience vécue dans son village, quand sont arrivées...
Être héritier au sein d’une grande famille apporte des avantages financiers et sociaux, mais aussi des attentes et des...
En couverture de son numéro de décembre 2011, «Time Magazine» choisissait, pour la première fois, un anonyme comme personnalité...
Plongée édifiante dans les failles du système de recrutement de l’Education nationale. En à peine quinze jours, un journaliste...
L’association « Rêves » réalise les vœux des enfants atteints d’une maladie grave. Dans ce numéro exceptionnel de Chroniques d’en haut,...
Manon, 15 ans, est constamment en conflit avec son beau-père à tel point que sa mère envisage de divorcer....
