Ressources Dans la même catégorie

Documentaire SOS, ma fille se rebelle : ma famille à problème Célibataire avec 4 enfants à la charge, cette maman peine à s’occuper de sa fille ainée qui rentre dans...

Podcast C’est quoi ça, les enfants boomerang ? Pourquoi est-ce qu’on revient chez papa/maman ? Le monde est-il devenu trop dur ? Les loyers trop chers et les courses...

Documentaire Amour fusionnel, comment couper le cordon ? Quand l’autre devient le centre du monde, les relations affectives peuvent vite devenir un enfer. Pourtant adultes, nos témoins...

Podcast C’est quoi ça, la solitude urbaine ? Trouver l’amour dans les grandes villes, mission impossible ? Est-ce que la ville peut encore être le lieux où l’on...

Documentaire Ils kiffent l’internat Ils se sont très bien habitués au pensionnat

Documentaire Secrets de naissance : prêts à tout pour découvrir la vérité Enfants adoptés, nés sous x ou de pères inconnus, fratries séparées, secrets et loi du silence, les témoins que...

Documentaire Enfants handicapés : révélation sur ces centres qui les maltraitent Aujourd’hui, en France, environ 670 000 enfants sont porteurs d’un handicap mental. Malheureusement, la pénurie de structures adaptées force...

Documentaire Ma vie de retraité Ce n’est pas la retraite qu’Annie avait imaginée. Chaque mois, il ne lui reste que 251 euros pour tenir,...

Podcast Qu’est-ce qui pourrait sauver l’amour ? Noémie de Lattre est autrice et actrice. Son stand-up féministe « L’Harmonie des genres » déconstruit les relations entre hommes et...

Documentaire Parents divorcés : la famille est brisée Depuis que le père a une nouvelle relation, la famille ne va plus bien. Il y a beaucoup de...

Documentaire Mon fils, un si long combat Églantine Éméyé raconte son quotidien de mère de deux enfants, dont le cadet, Samy, 8 ans, est handicapé. Elle...

Documentaire La france qui réussit – Le parcours de lauréats de Talents des cités Pour ce nouveau numéro, direction les quartiers dits « difficiles ». Dans cet épisode, les caméras de Public Sénat vont à...

Documentaire Vacances des familles nombreuses, un été de folie Pour les familles recomposées, les vacances sont une période à hauts risques : problèmes de budget, gestion du quotidien,...

Documentaire Expatriés en Pologne, va-t-on réussir à s’adapter ? Vincent travaille dans un secteur lié à l’organisation de la coupe d’Europe de football 2012. À cause de sa...

Documentaire Cause commune La réalisatrice Sophie Averty se remémore, par les moyens d’un film, l’expérience vécue dans son village, quand sont arrivées...

Documentaire Héritage : il reprend le domaine familial Être héritier au sein d’une grande famille apporte des avantages financiers et sociaux, mais aussi des attentes et des...

Documentaire Prof à la gomme Plongée édifiante dans les failles du système de recrutement de l’Education nationale. En à peine quinze jours, un journaliste...

Documentaire Chamonix, le rêve de Morgane L’association « Rêves » réalise les vœux des enfants atteints d’une maladie grave. Dans ce numéro exceptionnel de Chroniques d’en haut,...