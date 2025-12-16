Il n’y a pas de parents parfaits, et c’est une vérité essentielle qu’il est nécessaire d’accepter pour avancer sereinement...
Elles ont dit non… à la maternité. Des femmes s’expliquent sur leur choix de ne pas avoir d’enfant. Derrière le refus...
Entre baume au cœur et sueurs froides, la belle-famille ne laisse personne indifférent. Qu’il s’agisse des parents de votre...
Un étudiant dépense environ 1100 euros par mois. Dans ce budget, 150 euros vont être consacrés aux courses. Comment...
A l’heure où les relations amoureuses sont de plus en plus instables et où l’âge du mariage recule (autour...
La CAF nous donne 1800€ tous les mois
Le vieux cartable élimé, la trousse pleine de trésors, le pot de colle au parfum si particulier, le voisin...
Chaque année, près d’un million d’enfants français part en colonie de vacances. Si pour beaucoup c’est un rituel estival,...
Pas de place pour moi donne la parole aux personnes réfugiées lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées qui luttent...
Depuis début janvier c’est une guerre sans merci à coups de communiqués, de plaintes et de déclarations fracassantes par...
Grâce au double don, ils espèrent enfin devenir parents.
En France, au centre maternel de Bron, Alexia a perdu provisoirement la garde de sa fille. Tous les soirs,...
Pendant longtemps, en France, fonder une famille avec 2 ou 3 enfants représentait un idéal. Mais aujourd’hui, les mentalités...
Jean-Michel, âgé de 49 ans, s’apprête à organiser seul une cousinade, un événement rassemblant les cousins. Il perpétue cette...
Comment réinsérer les délinquants sexuels en fin de peine ? Depuis 1996, Florida Justice Transitions propose une piste :...
La CAF, généreuse avec l’un et radine avec l’autre.
Patricia attend son 6ème enfants. C’est une maman hyper-active qui gère sa famille nombreuse d’une main de maître, sans...
Tourisme, découverte, aventure à la carte, les Français aiment de plus en plus voyager autrement, en multipliant les expériences...
Les premiers mois avec un nouveau bébé sont pleins de surprises. Vous devez trouver votre propre rythme en tant...
Une séparation amoureuse, qu’elle soit brutale, progressive, choisie ou subie, déclenche une série de bouleversements intérieurs parfois violents. Les...
