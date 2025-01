Documentaire

Les adolescents, comme les chefs d’entreprise victimes de racket en France parlent rarement de leur agression. Ils ont peur des représailles. Rares sont ceux qui portent plainte, certains continuent à payer, des sommes parfois très importantes. Les victimes de racket ont aussi un sentiment de culpabilité, de honte. Elles peuvent s’enfermer pendant des mois, des années dans un terrible mutisme. Le racket impose sa loi, la loi du silence. Pendant plus d’un an, nous avons enquêté sur le racket à l’école et dans le monde du travail, pour comprendre comment les victimes se font prendre dans une spirale destructrice. Il y a plusieurs formes de racket, différentes manières d’exercer une pression psychologique sur une personne supposée plus faible. Nous avons rencontré des victimes, des enfants, des adolescents, des hommes et des femmes de tous milieux, instituteurs, commerçants ou chefs d’entreprise. Un documentaire de Nicolas Bourgouin.