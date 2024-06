Documentaire



Jordan, 16 ans, est en couple depuis déjà 2 ans avec Sophie, qui a le même âge que lui. Mais, depuis quelques mois, rien ne va plus entre les deux tourtereaux car Jordan noue de plus en plus de contacts avec d’autres filles sur les réseaux sociaux, ce qui rend Sophie folle de jalousie. Pourtant la jeune fille rêve que ce premier amour soit pour la vie, comme cela a été le cas pour ses parents, qui eux aussi se sont connus à l’adolescence, et sont toujours ensemble. Mais Jordan acceptera-t-il de faire des efforts pour la garder ?