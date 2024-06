Documentaire

Ghislaine, Laetitia, Patricia et Laurence, ont accepté de partager leurs grossesses hors du commun. Maman de 4 enfants, Ghislaine attend des jumelles. Une fois le choc de cette double arrivée passé, elle doit faire face à tous les bouleversements provoqués par l’arrivée des deux bébés. A 17 ans seulement, Laetitia attend son deuxième enfant. Elle vit, avec son compagnon et son fils, chez sa belle-mère, dans une petite pièce de 20 m2. Patricia attend son 6e enfant. C’est une maman hyper-active qui gère sa famille nombreuse d’une main de maître, sans jamais être débordée. Enfin à plus de 40 ans, Laurence vit une dernière fois, les joies de la maternité. Un documentaire de Stéphanie Ponsart, Patrick Spica Productions